To był udany sezon dla Opolskich Lalek. W 470 wydarzeniach uczestniczyło 43 tys. widzów

Wśród spektakli, które pojawiły się w tym sezonie w Opolskich Lalkach, były i najnowsze realizacje, i przedstawienia znane, lubiane, wznowienia czy też zeszłoroczne premiery.

- Podstawową zasadą przy tworzeniu repertuaru naszego teatru jest jego różnorodność. Zatem w każdym miesiącu dbaliśmy o to, by były to propozycje dla widzów w każdym wieku - od maluchów po seniorów – mówi Magdalena Starczewska z OTLiA.