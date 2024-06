Opolski rynek nieruchomości jest w kryzysie. Niebotyczne ceny mieszkań w Opolu. Coraz mniej osób stać na własne M

Rekordowe ceny mieszkań w Opolu

Ceny mieszkań w Opolu osiągnęły niebotyczne poziomy, wynosząc obecnie od 10.000 zł do nawet 14.000 zł za metr kwadratowy!

Eksperci wskazują na kilka kluczowych przyczyn tego zjawiska. Program „Bezpieczny Kredyt 2 procent”, wprowadzony przez rząd PiS, miał na celu ułatwienie dostępu do kredytów mieszkaniowych, co zwiększyło zainteresowanie zakupem nieruchomości i podniosło ich ceny. Również zapowiedź Donalda Tuska o wprowadzeniu tzw. „kredytu 0%” wywołała podobny efekt, zachęcając deweloperów do sztucznego zawyżania cen.

– Te ceny są niczym nieuzasadnione, chyba że pazernością ludzi. Wzrost cen mieszkań nie ma podstaw ekonomicznych ani rynkowych. To wynik spekulacji i nadmiernego optymizmu inwestorów, którzy sztucznie podnoszą wartość nieruchomości – zaznacza prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości, Andrzej Jakiel.

W porównaniu do stanu sprzed kilku lat, liczba nowych inwestycji drastycznie spadła. Deweloperzy w Opolu i reszcie województwa budują znacznie mniej niż dwa czy trzy lata temu. Dochodzi nawet do odsprzedawania gruntów, na których miały powstać nowe osiedla, co dobitnie świadczy o słabości rynku.