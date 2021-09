Kalendarz na 50-lecie diecezji opolskiej. Część dochodu pomoże mamom i dzieciom

Kalendarz otwiera fotografia pokazująca z nietypowej perspektywy bazylikę i klasztor na Górze św. Anny, zamyka zdjęcie tamtejszego pomnika św. Jana Pawła II.

Na wewnętrznych kartach zobaczyć można m.in. świątynie w Nysie, Jemielnicy, Oleśnie, Opolu, Przydrożu Małym i w Baborowie oraz zdjęcia przybliżające sanktuarium w Kamieniu Śląskim, a także opolskie Wyższe Seminarium Duchowne i pierwszą stację opieki Caritas w Dobrzeniu Wielkim.

We wprowadzeniu do publikacji bp Andrzej Czaja przypomina węzłowe momenty w dziejach Kościoła opolskiego. 28 czerwca 1972 roku Paweł VI podniósł papieską bullą powstałą w 1945 kościelną administrację apostolską Śląska Opolskiego do rangi diecezji oraz włączył ją do archidiecezji wrocławskiej. Dwadzieścia lat później przeorganizowana diecezja znalazła się w granicach metropolii górnośląskiej.

Zdjęcia do kalendarza wykonał Andrzej Nowak, jej wydawcą jest Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia, a całość wykonało Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu.

- Kalendarz można nabywać w parafiach diecezji opolskiej – mówi ks. dr Jerzy Dzierżanowski, wiceprezes DFOZ w Opolu. - Złotówka z każdego egzemplarza wesprze mieszkańców Domu Matki i Dziecka w Opolu.