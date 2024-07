Piękna opolanka straciła ręce i nogi. „Rozpłakałam się, gdy odebrałam nowe buty”

– Diagnoza była taka, że doszło u mnie do wstrząsu septycznego, ale pomimo szeregu badań do dziś dokładnie nie wiadomo, co do niego doprowadziło – wspomina opolanka. – Silny ból i lekarstwa sprawiły, że na zmianę traciłam i odzyskiwałam świadomość. Lekarze otworzyli brzuch i okazało się, że są tam bakterie paciorkowca. Obudziłam się po dwóch tygodniach śpiączki farmakologicznej. Miałam martwicze kropki na buzi, czarny nos. Ręce i nogi też były zajęte dosyć wysoko. Cały czas dostawałam silne leki przeciwbólowe, bo gdy obumierają tkanki, ból jest nie do zniesienia.