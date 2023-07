Kierowcy niezadowoleni po wprowadzeniu opłat za parkowanie przy CH Karolinka w Opolu. "Mamy płacić za to, że chcemy tu zrobić zakupy"

Teraz za parking przy Karolince w Opolu trzeba będzie zapłacić

Osoby, które zapomną opłacić postój, muszą liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 150 zł. Co również istotne, parking płatny jest 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę.

Kierowcy sceptycznie podeszli do zmian

Jeden z kierowców, pan Jan, wyraził swoje rozczarowanie, mówiąc: "To jest absurd! Będziemy teraz płacić za to, że chcemy zrobić zakupy w Karolince. To jest bezsensowne i nieuczciwe."