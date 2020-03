Kłopotliwe inwestycje rowerowe w Opolu. Oferty wyższe od oczekiwań albo brak chętnych do realizacji

Wiadomo już, że ta część przetargu będzie unieważniona. To da też drogowcom czas na zmodyfikowanie projektu. Jego pierwotna forma zakłada bowiem, że pod powstanie trasy dla cyklistów trzeba wyciąć około 180 drzew wzdłuż ul. Krapkowickiej. Informacja o tym spowodowała spore kontrowersje, a ratusz zobowiązał MZD do zmiany planu i uratowania jak największej ilości zieleni.

W tym pierwszym przetargu w kasie miasta na realizację jest ponad 1,3 mln zł. Rozpiętość ofert to 1,7-4 mln zł. Na trasę wzdłuż al. Witosa zapisano prawie 1,3 mln zł. Tu oferty wynoszą od 1,3 do 2,4 mln zł. Jest prawdopodobne, że w obu przypadkach miasto będzie chciało dołożyć pieniędzy, by wyrównać do najtańszych ofert, w obu przypadkach od firmy Best Obepel z Opola.

Na dwa pozostałe, krótkie, około 100-metrowe odcinki wzdłuż obwodnicy północnej i ul. Wrocławskiej, wpłynęło po pięć ofert. Miasto planowało na nie wydać odpowiednio ok. 60 i 110 tys. zł. Oferty firmy Best Obepel jako jedyne mieszczą się pod tymi progami finansowymi.