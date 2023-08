Kolejna edycja ważnego programu "Moja Woda". Opolanie mogą dostać pieniądze m.in. na budowę oczka wodnego

Aby dostać maksymalne dofinansowanie, trzeba zrealizować inwestycję na 7,5 tys. zł.

Program Moja Woda - na co można dostać pieniądze

- Pieniądze można przeznaczyć np. na zakup instalacji do gromadzenia wody i rozprowadzania jej w ogródku, a więc na system nawadniający, pompy, zbiornik na wodę, zraszacze, ale też na oczko wodne – informuje Małgorzata Oleksiewicz z opolskiego WFOŚiGW.

Jeśli chodzi o oczko, to refundacji nie podlega koszt zakupu architektury ozdobnej oraz roślin.

- Jeżeli beneficjenci mają zbiorniki, które mogą wykorzystać do gromadzenia wody, to można sfinansować koszty przystosowania tych zbiorników do użytku – tłumaczy Małgorzata Oleksiewicz.