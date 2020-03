Kolejna zmiana organizacji ruchu na osiedlu Chabrów w Opolu

- Od wtedy nie będzie można wjeżdżać z ulicy Chabrów w ulicę Konwalii. A wyjeżdżając z ulicy Bzów w Konwalii będzie można to zrobić tylko w prawo, a nie jak do tej pory tylko w lewo - opisuje Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg.

- Zmiany mają na celu ułatwienie wyjazdu z osiedla w ulicę Chabrów. Bardzo prosimy patrzeć na znaki - apeluje Adam Leszczyński.

Mieszkańcy wskazują, że to kolejna zmiana w tej części osiedla i pytają ile razy MZD zamierza dokonywać kolejnych modyfikacji.

Zmiana organizacji ruchu na osiedlu Chabrów planowana jest na poniedziałek 30 marca.

- Kiedyś w końcu dojdzie do jakiejś stłuczki, bo co chwilę dochodzi tam do dezorganizacji ruchu - argumentuje pani Justyna na facebookowym profilu MZD.