Koniec z parkowaniem pod estakadą na placu Konstytucji 3 Maja w Opolu. Mieszkańcy okolicznych bloków i kierowcy są wściekli

Z decyzją Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu nie może pogodzić się część mieszkańców okolicznych bloków oraz kierowców z Opola.

- Niech mi ktoś poda logiczne argumenty, że zaparkowane pod estakadą samochody zagrażają bezpieczeństwu pieszych czy rowerzystów - denerwuje się Tadeusz Szpaczek, który zadzwonił w tej sprawie do nto. - Przecież to jakaś niedorzeczność. Owszem, wypadki tam były i będą. Ale dochodzi do nich przede wszystkim na przejazdach rowerowych, bo kierowcy nie uważają na rowerzystów. Parking pod estakadą nie ma z nimi nic wspólnego!