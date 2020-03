Koronawirus w Opolu. Puste ulice, ciemne lokale - w sobotni wieczór centrum miasta jak wymarłe

Wybraliśmy się więc w sobotni wieczór, by sprawdzić, jak za sprawą tych obostrzeń wygląda centrum Opola. Fotografie wykonano w godzinach 19.30-21, a więc w czasie, gdy normalnie przez rynek, ulicę Krakowską, Mały Rynek oraz inne uliczki Starego Miasta przechodzą grupy znajomych spędzających wspólnie czas. W tych godzinach przed lokalami często gromadzą się ich goście, by zapalić papierosa.

Opłaty w żłobkach do anulowania. Co z przedszkolami?

Podczas epidemii koronawirusa wieczorem centrum Opola wygląda na wymarłe. Widok to nietypowy, choć z drugiej strony świadczy o tym, że mieszkańcy biorą sobie do serca zalecenia, by pozostawać w domach. Widać to zresztą po liczbie świateł w mieszkaniach.