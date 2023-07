Kosmiczny mural w Byczynie. Jego bohaterką jest Maria Cunitia, słynna śląska astronomka, która mieszkała właśnie w Byczynie

Maria Cunitz ma własną ulicę i swój mural w Byczynie

Maria Cunitz ma już w Byczynie swoją uliczkę na starym mieście. Ulica Cunitii to równoległa droga do byczyńskiego rynku, prowadzi do XIV-wiecznego kościoła świętego Mikołaja.

- Zakryłam jej oczy, ponieważ nie wiemy z żadnego portretu, jak wyglądała Maria Cunitia - mówi autorka muralu Iwona Kubarska. - Namalowałam ją młodą, pełną wigoru i piękną, ponieważ chciałam, żeby jej wygląd symbolizował piękno jej umysłu. Chociaż Maria Cunitia to postać z XVII wieku, chciałam, żeby mural był nowoczesny, futurystyczny. Żeby pokazywał, jak niezwykła była to kobieta z umysłem pełnym idei i abstrakcyjnego myślenia.

Będzie także mural z ks. Janem Dzierżonem

Wiersz o Marii Cunitz na muralu w Byczynie

- Kiedy pomysłodawcy muralu zgłosili się do mnie, od razu się zgodziłam. Przecież to dla poety wielka radość, kiedy jego wiersz nie jest tylko w zakurzonym tomiku, ale widnieje na ścianie i każdy przechodzień może go przeczytać - mówi Ewa Parma.

Ewa Parma - „Urania propitia"

Leżąc na dachu domu

widzi się więcej niż z kuchni.

zwłaszcza gdy ma się teleskop,

a u boku właściwego człowieka,

co dzieli łoże, stół i ciekawość

wobec magii wszechświata

Wtedy ma się odwagę,

by noce spędzać pod niebem,

dni odsypiać z dala od pieca

i nie słuchać posykiwań sąsiadów,

gdy umyślny przynosi list

z Ratyzbony lub z Gdańska

od Jana Heweliusza

Wtedy ma się odwagę

poprawiać pana Keplera,

co mądrość w logarytmy

szyfruje niedostępne

i trzeba je tłumaczyć

na język prosty jak kopyść,

którą się miesza powidła

dla ukochanego

Bo ktoś musi zdjąć mądrość

z wieży i podać na stół z maślanką

i patelnią pełną kartofli

dla tych, co chcą ją łykać

wbrew posykiwaniom sąsiadów,

opisywać efemerydy

i to, co nieprzewidywalne

jak miłość lub krater Cunitz

na planecie Wenus