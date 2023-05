Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to skarb Opola. Nie można go likwidować ani przenosić. Opinie, komentarze

Festiwal w Opolu obchodzi w tym roku swoje 60-lecie.

O likwidację festiwalu niedawno zaapelowali między innymi Wojciech Mann i Maciej Orłoś. To tylko niektóre podobne głosy artystów czy muzycznych dziennikarzy jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Wszystkich krytyków łączy jedno - nieukrywana niechęć do publicznej TVP czy wprost - rządu. Tymczasem Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to wydarzenie, które łączyło opolan i miłośników muzyki za różnych dyrektorów TVP, rządów a nawet w poprzednim systemie.

Obrońcą festiwalu jest między innymi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.