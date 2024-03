Kryzys w Polsce 2050. Kampania wyborcza Adama Gomoły i jego ludzi idzie jak po grudzie

W podobnym tonie wypowiada się Aleksandra Pawlik, była sekretarz partii, która uważa, że insynuacje posła Gomoły negatywnie rzutują na jej wizerunek.

- Przystąpiłam do Polski 2050 z dużą nadzieją, jako że jest to naprawdę nowa jakość i bardzo chciałam w to wierzyć. Niestety, nasza współpraca z panem posłem od pewnego czasu nie układała się dobrze, szczególnie w kontekście wyborów samorządowych. Mieliśmy zupełnie inne spojrzenie na tę sprawę. Chcieliśmy odejść po cichu, nie zależało nam na rozgłosie, ale ciężko traktować poważnie kogoś, kto w każdym wywiadzie mówi coś innego. Najpierw dowiedziałam się, że pan poseł nie zna powodu naszego odejścia, co jest nieprawdą, bo od samego początku go znał. Później usłyszałam w Polskim Radiu, że rezygnujemy, bo prawdopodobnie obejmiemy ważne funkcje w regionie. To jest dla mnie oburzające – podkreśla Pawlik.