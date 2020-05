Kultura odmrażana. Opolskie muzea, teatry, filharmonia, obiekty turystyczne - niektóre będą działać już w maju

Wojewódzkie instytucje kultury, zgodnie z zaleceniami rządu i po ustaleniach z zarządem województwa, powoli „odmrażają” swoją działalność - poinformowała Violetta Ruszczewska, rzeczniczka marszałka.

Od 1 maja możliwy jest biletowany wstęp do parku w kompleksie parkowo-pałacowym Moszna Zamek. Do samego zamku będzie można wejść wyłącznie do kiosku z pamiątkami oraz do toalety.

- Gastronomia będzie nieczynna, zabierzcie prowiant. Jednocześnie w holu będzie mogło przebywać 12 osób. Maseczki na twarzach będą wymagane. Zachowujcie też odstęp - napisano na Facebooku zamku.

Od 4 maja będzie można spacerować po parku w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Same chaty w skansenie będą zamknięte, a spacer będzie odbywał się bez obsługi merytorycznej pracowników muzeum.

5 maja spółka Moszna Zamek wznawia działalność hotelarską.

Od 7 maja (czwartek) otwarta zostanie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Zgodnie z wytycznymi zwrócone książki będą podlegały obowiązkowej kwarantannie, zaś do odwołania będzie zamknięta czytelnia.