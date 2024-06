Oleski Konkurs Fotograficzny 2024. Droga, detal i Olesno moim okiem. Można wysyłać już zdjęcia na konkurs

Oleski Konkurs Fotograficzny - do kiedy można przesyłać zdjęcia

Każdy uczestnik może przesłać po jednej pracy we wszystkich trzech kategoriach. Może to być pojedyncze zdjęcie lub fotoreportaż do 5 zdjęć. Muszą to być odbitki fotograficzne w formacie 30 x 21 cm.

Na każdym zdjęciu powinna znajdować się kategoria oraz pseudonim uczestnika (dane autora mają być w zamkniętej kopercie).