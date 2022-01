Latający pieron. To był najszybszy pociąg, jaki kiedykolwiek jeżdził po Opolszczyźnie. Z Opola do Berlina w 3,5 godziny Tomasz Kapica

Przed wojną o 6.26 wyjeżdżał ze stolicy Opolszczyzny by na pierwszej berlińskiej stacji zameldować się o 9.54. Kursował przez trzy lata. Przez kilkadziesiąt kolejnych lat podróż do stolicy Berlina trwała o wiele dłużej. Na czym polegał fenomen Latającego Ślązaka czy Latające Pierona jak zwali go niektórzy?