Linia kolejowa nr 144 Opole - Tarnowskie Góry. Radni Opola będą apelować o remont torów

Ratusz chce dołożyć 14 mln zł do przebudowy dworca w centrum

Wszystkie oferty w przetargu na budowę centrum przesiadkowego Opole Główne były wyższe od założeń miasta. W ratuszu zapadła decyzja, by konkursu nie unieważniać, tylko dołożyć 14 mln zł, by dorównać do najtańszej propozycji.