Łubniany. Pościg za rozwścieczonym bykiem. Zwierzę uciekło z transportu i zaczęło demolować posesję

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (13 września), ale dopiero po trzech dniach byka udało się złapać.

- Kupiec przyjechał po byka do Łubnian w powiecie opolskim. Podczas załadunku do samochodu transportowego, zwierzę uciekło - informuje asp. Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. - Potężny byk dostał się na jedną z posesji i zaczął demolować podwórko. Na miejsce pojechali policjanci, którzy próbowali złapać zwierzę, ale pierwszego dnia to się nie udało.