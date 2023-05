Majówka na Opolszczyźnie. Tysiące opolan i ich gości odwiedziło wyspę Bolko w Opolu i zoo 2.05.2013

- No masakra! - narzekał kierowca w samochodzie na rejestracji dolnośląskiej.

Tysiące mieszkańców miasta odwiedziło w pierwszy dzień majówki wyspę Bolko, wielu próbowało zostawić samochód jak najbliżej wyspy. Kończyło się do kłótniami i nerwowym machaniem rąk. Najgorzej było przy samym moście. Tamtejszy parking był zapełniony do granic możliwości, wielu kierowców próbowało tam zawracać, jednak natykali się na kolejne samochody zdążające na postój. Między autami przeciskali się piesi i rowerzyści.

Oczy wielkie ze zdumienia robili kierowcy, którzy w poniedziałek 1 maja próbowali wczesnym popołudniem zaparkować na Pasiece w okolicach mostu pieszego im. Ireny Sendlerowej, prowadzącego na Bolko i do zoo. Na drodze dojazdowej panował istny chaos.

O tym, że nie tylko opolanie odwiedzali wyspę świadczy rejestracje aut zaparkowanych na całej Pasiecie. Byli także mieszkańcy wielu powiatów opolskich, ale też ościennych województw, a na wyspie słychać było język ukraiński, niemiecki i czeski.

Na największe tłumy natknąć się można było w głównej alei prowadzącej do zoo. Zresztą kolejka do ogrodu ustawiła się ogromna. Jak twierdziły stojące w niej osoby, ostatnich w ogonku czekało co najmniej pół godziny cierpliwości.

- Przyjechaliśmy tu z rodziną z Niemiec, dziś idziemy do zoo, a jutro mamy w planach wizytę w Krasiejowie. Mam nadzieję, że tam nie będzie aż takich tłumów - mówiła jedna z mieszkanek Opola.

Ci, którzy zdecydowali się tylko na spacer na pewno nie żałowali, wraz z oddalaniem się od zoo pustoszały alejki parkowe, a przyroda na wyspie gwarantowała bardzo przyjemne chwile. Wiele osób odpoczywało w kawiarni na stawem. Wybierając boczne alejki można była się nawet cieszyć samotnością wśród drzew.

Niestety tych, którzy zostawili samochody tuż obok mostu czekał jeszcze nerwowy wyjazd z Pasieki.