Mamy spadek liczby zgonów na Opolszczyźnie. Ale mieszkańców i tak ubywa, bo rodzi się coraz mniej dzieci

- W 2023 roku placówki ZUS w województwie opolskim wypłaciły 9277 zasiłków pogrzebowych. Jest to o ponad tysiąc mniej niż w 2022 roku, kiedy wypłacił 10 296 tych świadczeń - informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Rok 2021 był rekordowy pod względem zgonów na Opolszczyźnie.

Dwa lata temu w naszym regionie zmarło 11 700 osób. To tak, jakby zmarli wszyscy mieszkańcy Olesna i i kilku podoleskich wiosek! Te tzw. nadmiarowe zgony są dowodem na to, że wirus COVID-19 był zabójczą pandemią.

Liczba zgonów na Opolszczyźnie (na podstawie wypłaconych zasiłków pogrzebowych)

Niższa liczba zgonów przełożyła się na dużo niższą kwotę, jaką ZUS w Opolu przeznaczył na zasiłki pogrzebowe. W 2023 zeszłym roku było to w sumie 37,2 miliona złotych, podczas gdy jeszcze rok wcześniej łączna kwota wyniosłą 41,2 miliona zł.

Każdy, kto nawet przez kilka miesięcy pracował legalnie w Niemczech, ma prawo również do niemieckiej emerytury. Na Opolszczyźnie już kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców dostaje polsko-niemieckie…

Mimo iż na Opolszczyźnie spadła liczba zgonów, to cały czas spada też liczba mieszkańców.

Co z tego, że umiera coraz mniej ludzi, skoro rodzi się jeszcze mniej dzieci. Do tego wielu mieszkańców migruje. Opolanie przeprowadzają się nie tylko na Zachód, ale także do większych miast. Wiele młodych osób po ukończeniu studiów pozostaje w dużych miastach uniwersyteckich, tam podejmują pracę i tam mieszkają.

Ze statystyk GUS w Opolu wynika, że na koniec 2010 roku w województwie opolskim mieszkało nieco ponad milion osób.

Dzisiaj nie jesteśmy już milionowym województwem. Z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku wynika, że na Opolszczyźnie mieszkają 954 tysiące osób.

Do tego prognozy demograficznie pokazuję, że Opolskie bardzo szybko się wyludnia.