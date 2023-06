Marszałek i starosta zlikwidowali linię autobusową Opole - Kluczbork. Pasażerowie są wściekli. "Jestem zdumiony ignoracją"

- To sytuacja bez precedensu. Będziemy decyzję marszałka skarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Mamy na to 14 dni, ale będziemy chcieli sprawę od razu załatwić, bo obecna sytuacja negatywnie odbija się na naszych pasażerach – podkreśla prezes Domagała.