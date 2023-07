Master Truck Show 2023. Impreza ruszyła po raz 19. na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Jest tu prawie 1000 pojazdów

Ludzie są pod wrażeniem

Na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem zameldowało się prawie 1000 pojazdów. To stuningowane ciężarówki, samochody zabytkowe, pojazdy specjalistyczne czy motocykle.

- Bardzo zacna impreza. Jest tu klimat, który lubię, muzyka jakiej słucham ale przede wszystkim fajni ludzie - mówi pan Krystian. - Na co dzień jeżdżę wywrotką, ale taką zwykłą, bez tych wszystkich malunków, chromów i świecidełek. Kto wie, może zainspiruję się tutaj i też zrobię tuning swojego samochodu.

Na Master Trucku spotkaliśmy też Krystiana Waloszka z Opola. On również jest kierowcą ciężarówki.

- Przyjechaliśmy z Piły. Jesteśmy tu pierwszy raz i nie żałujemy - mówią Ilona i Tomasz Galińscy. - Mamy firmę transportową i oboje siadamy za kierownicę naszych ciężarówek. To nasz sposób na życie, ale również wielka pasja. Na zlocie czujemy się wspaniale, jak wśród naszej rodziny.

To już 19. edycja imprezy Master Truck Show. Już dziś teren zlotu odwiedza sporo gości.

Master Truck 2023. Przydatne informacje

Dojazd na parkingi zlokalizowane przy lotnisku odbywają się od Opola ul. Kościelną, natomiast wyjazd z nich ulicą Lotniskową w stronę Wawelna. Uwaga! Ruchem kierują policjanci.

Bilet wstępu na jeden dzień kosztuje 50 zł, a dzieci do dwunastego roku życia wchodzą za darmo. Bilety to jednocześnie karty do głosowania na najpiękniejszą ciężarówkę publiczności, a wśród głosujących będą losowane nagrody.