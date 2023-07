Master Truck Show 2023. Nocny pokaz świateł Master Truck of Light. Co za widok!

Pokaz świateł Master Truck of Light oraz wieczorna część imprezy to już tradycyjnie najbardziej klimatyczny moment organizowanych od 19 lat zlotów Master Truck Show.

Niedziela to ostatni dzień tegorocznego Master Trucka. Otwarcie bram zlotu o godzinie 10.00. Natomiast na godzinę 17.00 zaplanowano galę wręczenia nagród najpiękniejszym maszynom tegorocznego zlotu.

Program zlotu na niedzielę 16 lipca

Master Truck Show 2023. Ceny biletów

Bilet wstępu na jeden dzień kosztuje 50 zł, a dzieci do dwunastego roku życia wchodzą za darmo. Bilety to jednocześnie karty do głosowania na najpiękniejszą ciężarówkę publiczności, a wśród głosujących będą losowane nagrody.