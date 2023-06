Miejski Zarząd Dróg w Opolu rozpoczął remont ul. Katowickiej na odcinku od centrum przesiadkowego do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką

Z prac prowadzonych na ulicy Katowickiej cieszą się opolscy kierowcy.

- W końcu miasto zabrało się za ten odcinek - mówi Andrzej Drzewiecki, którego w poniedziałek spotkaliśmy w miejscu remontu. - Nie jest on może długi, ale był już w złym stanie. Prawdę mówiąc to dziwiłem się, dlaczego nie był on wyremontowany w ramach przebudowy pobliskiego skrzyżowania i budowy centrum przesiadkowego. Ale lepiej późno niż wcale.