Mieszkańcy Dobrodzienia nie zgadzają się na masowe wycinki. Domagają się utworzenia lasów społecznych

Burmistrz Dobrodzienia Andrzej Jasiński zorganizował spotkanie z mieszkańcami na temat tzw. lasów społecznych. Sala konferencyjna w ratuszu wypełniła się do ostatniego miejsca. Ludzie są bowiem zaniepokojeni skalą wycinek w lasach.

- Las koło Bzinicy praktycznie znika. Planowane są „cięcia rębne", co oznacza wycinkę drzewa i przeoranie terenu - alarmuje inny z mieszkańców, który zwrócił się do redakcji „nto”.

- Wystarczy podać liczby. W tym roku Nadleśnictwo Lubliniec planuje do wycinki trzykrotnie więcej lasów, niż w roku ubiegłym - mówi Józef Włodarz, znany dobrodzieński przyrodnik i jeden z mieszkańców Dobrodzienia, który wszedł do 6-osobowego komitetu. - Protestujemy przeciwko tym planom. W formie pisemnej przekażemy do Nadleśnictwa Lubliniec, gdzie powinny być utworzone lasy społeczne. Wskażemy konkretne oddziały leśne, mające szczególną wartość przyrodniczą, gdzie są m.in. siedliska chronionych gatunków zwierząt.