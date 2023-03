Mieszkańcy Grobnik od dawna skarżą się na brak obwodnicy. Pojawiła się szansa na jej budowę

Tym bardziej, że rozbudowywana jest infrastruktura po czeskiej stronie, co grozi jeszcze większej ilości ciężkich samochodów jeżdżących przez Grobniki.

- Przy drodze nie ma żadnych chodników. Mieszkańcy chodzą po niej w tym czasie, kiedy jeżdżą ogromne tiry, ciężkie samochody, ciągniki. Cały ruch puszczany jest z Głubczyc właśnie przez tę miejscowość. Nie życzę nikomu, aby każdego dnia drżał o życie i zdrowie swoich dzieci, które nie mogą dojść do innego punktu we wsi, niż poprzez drogę, przy której nie ma chodnika – mówił Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, który zapowiedział realizację inwestycji.

Odbudowa linii kolejowych nr 177 i 294 Racibórz - Głubczyce - Racławice Śląskie, warta prawie 500 milionów, to jeden 34 projektów, które zakwalifikowano do programu Kolej Plus.