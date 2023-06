Miss Polski 2023. Już niedługo o tytuł najpiękniejszej Polki powalczą dwie Opolanki. Zobaczcie wszystkie finalistki [ZDJĘCIA]

- W tym roku kończę 21 lat. Pochodzę z Nysy. Na co dzień studiuję prawo w biznesie na Uniwersytecie Merito we Wrocławiu i pracuję we włoskiej agencji pracy - mówi Paulina Buława. - W szkole podstawowej oraz gimnazjum uczestniczyłam w wielu konkursach recytatorskich. Najczęściej była to poezja wojenna, którą uwielbiam. Od zawsze ciągnęło mnie również do aktorstwa. Przez 6 lat grałam w siatkówkę, dzięki której poznałam wiele osób jak i zwiedziłam wiele miejsc w Polsce. Jestem dumna przede wszystkim z siebie. Jestem dumna ze swojej przeszłości to jak angażowałam się w szkole. Byłam przewodniczącą szkoły oraz występowałam w każdym przedstawieniu, ciągle towarzyszył mi sport. Moją pasją jest sport, astrologia, rozwój duchowy, moda i modeling. Swój wolny czas uwielbiam spędzać z bliskimi oraz rodziną. Lubię też spędzać czas sama ze sobą - pójść na spacer czy na trening, żeby dostarczyć sobie pozytywnej energii.