Mistrzowie Agro 2023. W Kamieniu Śląskim wręczyliśmy nagrody w pięciu kategoriach naszego konkursu. Poznaj laureatów z Opolszczyzny

Przypomnijmy, że zaszczytne tytuły zostały przyznane najpierw w powiatach, później na szczeblu województw, a następnie w skali całego kraju. I właśnie wśród laureatów na szczeblu krajowym mamy zwycięzcę! Agroturystyką Roku w Polsce został Spirit Holidays z Kotorza Wielkiego w powiecie opolskim. Ogólnokrajowym finał odbył się zaledwie kilka dni temu.

- Takie wyróżnienie bardzo nas motywuje do dalszego rozwoju. Jesteśmy młodą agroturystyką, działamy stricte sezonowo. Mamy obiekt glampingowy do wynajęcia, dlatego w grę wchodzi sezon od wiosny do jesieni - tłumaczy Rafał Boguszewski prowadzący zwycięską agroturystykę. - Nasz obiekt sam w sobie jest wyjątkowy. Jego ściany są z materiału, a całe wyposażenie wewnętrzne jest w standardzie hotelowym. To takie wczasy pod namiotem, ale w luksusie hotelu.