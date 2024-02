Młody mężczyzna został zatrzymany w centrum Opola. Próbował uciekać przez policją. Okazało się, że miał siedzieć w więzieniu

Na miejsce wysłano patrol policji. Na podwórku w okolicy skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej zastali 27-letniego mężczyznę z pieskiem.

- Powiedział policjantom, że samochód jest od kolegi, on go tylko naprawia - mówi asp. sztab. Piotr Chwastowski. - Kiedy policjanci rutynowo wylegitymowali go i sprawdzili jego dane w bazie, okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.