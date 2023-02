Mobilne Laboratorium Przyszłości odwiedzą opolskie szkoły. Rządowy projekt ma pomóć w odkrywaniu i rozwijaniu talentów najmłodszych

"Laboratoria Przyszłości" to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży – czytamy na stronie rządowej.