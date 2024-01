Monika Ożóg zostanie wojewódzkim konserwatorem zabytków? Wszystko na to wskazuje

Ożóg, związana m.in. z Uniwersytetem Opolskim, posiada bogate doświadczenie w dziedzinie historii sztuki. Jej kariera obejmuje jednak również krótki epizod polityczny. Monika Ożóg kandydowała w wyborach samorządowych w 2018 roku z listy Koalicji Obywatelskiej, ale nie uzyskała mandatu. Podobnie było w 2019 roku, podczas wyborów parlamentarnych, kiedy to z trzynastego miejsca zdobyła 963 głosy.

Mimo jej bogatego doświadczenia z zakresu historii sztuki, nominacja Ożóg budzi kontrowersje. Wynika to z jej poprzedniej roli na stanowisku dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego, którą pełniła od grudnia 2018 do marca 2020 roku. Monika Ożóg zrezygnowała po tym, jak pojawiły się kontrowersje wokół koncepcji programowej, którą przedstawiła starając się o to stanowisko.

Sąd nie uwierzył, że Monika Ożóg przez pomyłkę wydrukowała niewłaściwy plik, przez co - starając się o stanowisko dyrektora - przedłożyła komisji konkursowej koncepcję programową ze splagiatowanymi fragmentami. Uznał też, że była to wyłącznie linia obrony oskarżonej.