Morsy z Opola po raz ostatni weszły do lodowatej wody. Ale pod Kędzierzynem sezon wciąż trwa Mirela Mazurkiewicz

Morsy z Dębowej hartują się od dwóch dekad. Na akwenie nieopodal Reńskiej Wsi spotykają się w soboty i niedziele. Tu sezon potrwa jeszcze przez dwa tygodnie. Michał Sowiżdrzał Zobacz galerię (86 zdjęć)

To, do kiedy trwa sezon jest kwestią umowną. Morsy z Opola, tradycyjnie już, zakończyły go w pierwszym dniu astronomicznej wiosny. W Dębowej wielkie pożegnanie odbędzie się za 2 tygodnie. Jedno jest za to niezmienne: zdjęcia obu morsujących grup robią piorunujące wrażenie. Możecie je zobaczyć w naszej galerii.