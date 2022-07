Motoryzacyjne cacka z dawnych lat zjechały do Dobrzenia Wielkiego. Możecie je oglądać do niedzieli (10 lipca)

Wśród motoryzacyjnych perełek można zobaczyć m.in. jaguara daimlera, przedwojennego rolls-royce'a phantoma czy forda galaxie, uchodzącego w XX wieku za szczyt elegancji i luksusu. Grzegorz Bałamucki z Kluczborka na trwający właśnie, XV zlot oldtimerów w Dobrzeniu Wielkim przyjechał fordem rancherosem z 1959 roku.

- Mój pick up to bardzo rzadki model, prawdopodobnie jedyny taki w Polsce - mówił w sobotę (9.07) reporterce nto pan Grzegorz. - Sprowadziłem go dwa lata temu ze Stanów Zjednoczonych. Lakier na zewnątrz jest oryginalny, podobnie jak silnik i pozostałe elementy. Środek był zniszczony, więc musiałem go odrestaurować. Podejrzewam, że auto służyło farmerowi. Na licytacji wypatrzył je mój kolega, a na zakup zdecydowałem się w ciągu 10 minut. Takie auta to dziś rzadkość nawet w Ameryce, więc wiedziałem, że on zniknie w mig. W sumie mam cztery amerykańskie samochody. Teraz kończę odrestaurowywać forda mustanga z 1968 roku.