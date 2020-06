Msza święta Krzyżma została odprawiona 4 czerwca w opolskiej katedrze

Msza św. z poświęceniem olejów zwyczajnie odbywa się w Wielki Czwartek.

W tym roku została przeniesiona ze względu na epidemię na przypadające 4 czerwca święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Biskup opolski koncelebrował ją z biskupami pomocniczymi i księżmi, którzy z tej okazji przyjechali do katedry.

Rozpoczynając mszę św. ordynariusz opolski podziękował kapłanom za wysiłki czynione w czasie epidemii, by wierni nie utracili kontaktu i więzi z Kościołem.

W czasie liturgii biskup sporządził Krzyżmo, mieszając olej z wonnym balsamem i je poświęcił. Balsam symbolizuje Ducha św., Krzyżmo - Chrystusa.

Używa się go przy udzielaniu sakramentów i przy konsekracjach, np. kościołów. Olej chorych potrzebny jest do udzielania sakramentu chorych, olejem katechumenów namaszcza się dorosłych przygotowujących się do chrztu.

Obecni w katedrze księża z diecezji opolskiej odnowili wobec biskupa złożone podczas święceń przyrzeczenia.