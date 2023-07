MZK Opole. "Bilet wakacyjny" to piar, a komuniakcja miejska dla uczniów jest najdroższa w Polsce - twierdzą radni PiS

W Opolu wszyscy uczniowie do 24. roku życia mogą skorzystać z zakupu biletu wakacyjnego, który uprawnia do dowolnej liczby przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Bilet jest ważny w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. To oznacza, że przez dwa miesiące można jeździć autobusami wszystkich linii miejskich za 82 złote.

Propozycję krytykują radni klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Opola.

- Uważamy, że ten pomysł to po prostu czysty piar, robiony po to, aby w mediach pojawiła się informacja „jest taniej dla uczniów”, ale to jest taniej na chwilę i w czasie, gdy uczniów nie ma w mieście - przekonuje radna klubu PiS Małgorzata Wilkos.

Radni twierdzą, że podstawowy problem opolskiej komunikacji miejskiej nie zostaje rozwiązany.