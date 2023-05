Na Górze św. Anny odbyły się uroczystości Dnia Flagi RP i 102. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego

Zryw poprzedził plebiscyt, w którym wzięło udział 97,5 procent uprawnionych, czyli niecałe 1,2 miliona osób, z czego za przynależnością do Niemiec zagłosowało 59,4 procent osób. Przyłączenia Śląska do Polski chciało natomiast 40,3 procent głosujących. Po niekorzystnych – z punktu widzenia polskich interesów – wynikach plebiscytu oraz propozycjach podziału Górnego Śląska, przystąpiono do przygotowań powstańczych.