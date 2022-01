Na kwarantannie jest 14 tysięcy opolskich uczniów i przedszkolaków. Gdzie najwięcej? Dane są zatrważające

O eksplozji epidemii pod koniec minionego tygodnia mówił minister zdrowia, Adam Niedzielski. Liczby z Opolszczyzny to potwierdzają. Jeszcze w miniony poniedziałek na kwarantannie w całym województwie przebywało 1,5 tysiąca uczniów i przedszkolaków. W piątek było ich już 14 tysięcy, czyli 10 proc. opolskiej edukacyjnej populacji.

Na szczęście same zakażenia nie są masowym zjawiskiem, choć też widać kilkakrotny wzrost. 17 stycznia odnotowano w szkołach regionu 65 zachorowań, a 21 stycznia było ich już 398. Zakażony uczeń wyłącza ze stacjonarnej nauki co najmniej jedną klasę. W przypadku szkół średnich, gdzie jest sporo zajęć międzywydziałowych mogą to być dwie-trzy klasy. Takie same konsekwencje powoduje stwierdzenie zakażenia koronawirusem u nauczyciela.

Na Opolszczyźnie w piątek, 21 stycznia, w trybie innym, niż tylko stacjonarny pracowało 468 placówek (kilka dni wcześniej było ich 60). Ale tylko 28 szkół i przedszkoli, czyli 2 procent wszystkich w regionie, było w całości na nauczaniu zdalnym.

Najwięcej zachorowań odnotowano w szkołach i przedszkolach Opola, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego i nyskiego. Najmniej w powiecie kluczborskim.