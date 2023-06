Na Opolszczyźnie brakuje rodzin zastępczych. Dla wielu dzieci to jedyna szansa na prawdziwy dom

Niestety, ciągle za mało osób decyduje się, by zostać rodzicem zastępczym.

- Obecnie mamy około 80 rodzin zastępczych. Staramy się pozyskać nowe, ale nie zależy nam na dotarciu do każdego, bo rodzicem zastępczym nie może zostać każdy – mówi Iwona Rudnicka-Hrynyszyn, dyrektorka PCPR-u w Kluczborku. – To jest bardzo duża odpowiedzialność. Trzeba być świadomym, że nie zawsze będzie różowo i na pewno pojawi się wiele trudności, jak to zwykle w rodzinie bywa.