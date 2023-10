Na Opolszczyźnie wynoszono i niszczono karty referendalne. Policja: "Sprawców spotkają konsekwencje"

Najczęściej notowanymi incydentami były próby wynoszenia kart wyborczych poza lokal wyborczy oraz niszczenie kart do głosowania. Również zauważono przypadki, w których członkowie komisji pytali wyborców, ile kart do głosowania sobie życzą.

- Należały do nich zarówno wykroczenia, jak i przestępstwa. Działo się to głównie w kilku miejscowościach, w tym Opolu, Brzegu, Strzelcach Opolskich i Krapkowicach – wylicza dyrektor Tkacz.

Doszło do złamania ciszy wyborczej

Dariusz Świątczak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego policji, zaznaczył, że choć incydenty te były zgłoszone, nie miały one wpływu na pracę Komisji Wyborczych ani nie utrudniły procesu głosowania. W większości były to wykroczenia, zwłaszcza naruszające ciszę wyborczą.

Dochodziło także do przestępstw wyborczych

Targanie kart do głosowania w lokalu wyborczym było kolejnym przestępstwem wykrytym podczas wyborów. W kilku miejscowościach, w tym w Opolu i Głogówku, obywatele potargali kartę do głosowania w referendum, a teraz mogą spotkać ich za to prawne konsekwencje.

Świątczak potwierdził, że wszystkie te przestępstwa są prowadzone pod nadzorem służb ścigania, co stanowi standardową procedurę w przypadku naruszenia prawa wyborczego.