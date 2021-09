"Na szlaku winnic i sera" z Pascalem Brodnickim. ENOfestiwal już w weekend w Opolu

Dwudniowe święto opolskich winnic i sera ma być okazją do smakowania wyrobów regionalnej branży winiarskiej i serowarskiej.

- Enoturystyka staje się silnym argumentem, zachętą i przeciwwagą dla kosztownej, masowej turystyki zagranicznej - przekonują organizatorzy wydarzenia. - Festiwal ma na celu ukazanie walorów odradzającej się, winiarskiej tradycji na Śląsku Opolski i rozwijającej się dynamicznie tematycznej turystyki rodzinnej, czyli właśnie enoturystyki. Ma też zachęcić do samodzielnych upraw. To doskonała okazja do pokazania mieszkańcom województwa potencjału enoturystycznego po okresie izolacji pandemicznej.