Najlepsze korowody dożynkowe. To niemożliwe, co wymyślili opolscy rolnicy [ZDJĘCIA] Mirosław Dragon

Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, natomiast korowody dożynkowe to dowód na wielkie poczucie humoru, a do tego celny komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe ze Śląska Opolskiego.