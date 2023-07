Namiot w górach czy nad jeziorem, basen, budka z lodami czy piwem, rower wodny. Potrzeby nie były wygórowane. Tak się kiedyś wypoczywało

Kiedyś potrzeby wczasowiczów nie były wygórowane, a przysłowie "jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma", było zawsze na czasie.

Ci bardziej wybredni wyjeżdżali nad Bałtyk, w polskie góry czy na Mazury. Wyjazd do Bułgarii to był luksus dla większości z Polaków nieosiągalny.

Z kolei na fotografiach z Narodowego Archiwum Cyfrowego można zobaczyć, jak wypoczywało się nad polskim morzem. Zaskakuje brak parawanów, popularne były za to kosze do wypoczywania nad wodą.

Archiwalne zdjęcia z wakacji to również okazja, by zobaczyć jak bardzo zmieniła się moda i sposób ubierania wypoczywających. Dla starszych to sentymentalna podróż do czasów młodości. Dla młodszych to sposobność, by przekonać się jak kiedyś wyglądały wakacje.

Lubisz archiwalne zdjęcia?