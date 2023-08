Nie byłoby wolności bez „Solidarności”! W Opolu związkowcy uczcili 43. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dariusz Brzęczek przypomniał zgromadzonym na uroczystości o nieocenionym dziedzictwie Solidarności i roli, jaką ta organizacja odegrała w kształtowaniu współczesnej Polski.

- To wyjątkowy dzień nie tylko dla związkowców, ale dla wszystkich Polaków, którzy zdają sobie sprawę, jak mogłaby wyglądać Polska bez Solidarności. Bez zaangażowania tysięcy ludzi, włączając w to zarówno działaczy, jak i zwykłych robotników, którzy ryzykowali swoim zdrowiem i życiem, Polska nie osiągnęłaby suwerenności i wolności. To dzięki Solidarności, narodziła się nowa Polska, wolna od komunistycznej opresji – mówił przewodniczący Brzęczek.