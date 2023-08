Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Angielska budka telefoniczna na rynku w Opolu została zamieniona w całoroczny kwietnik

- To dla nas jest bardzo ważne, by pokazywać, że z rzeczy, które straciły swoją pierwotną funkcjonalność, można zrobić coś nowego, atrakcyjnego i wartościowego – tłumaczy Łukasz Śmierciak, naczelnik wydziału promocji w opolskim ratuszu.

Budkę opatrzono szyldem „Zielono mi”, co nawiązuje do piosenki powstałej w 1970, do której tekst napisała Agnieszka Osiecka, a autorem muzyki jest Jan Ptaszyn Wróblewski. Ma to być kolejna atrakcja turystyczna na muzycznej mapie Opola.

Adaptacja budki i utrzymanie do końca roku to koszt 10 tys. złotych.