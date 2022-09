Niesamowity pociąg znowu ruszy w podróż po Europie. Orient Express: data uruchomienia, trasy, ceny biletów, zdjęcia wagonów

Orient Express to jeden z najbardziej niezwykłych pociągów w dziejach świata. Stanowi symbol luksusowych podróży w złotej epoce końca XIX w. Formalnie ostatni kurs ten niesamowity skład odbył w 1977 r. Włosi jednak chcą, by znowu ruszył po torach. Uruchomienie nowego Orient Expressu planowane jest na rok 2024. Jakimi trasami pojedzie pociąg i ile mogą kosztować bilety?

Pociąg marzeń naszych dziadków. Orient Express zachwycał podróżnych i artystów

Orient Express powstał w czasach, gdy podróże stały się jedną z ulubionych rozrywek zamożnych klas starego kontynentu. Granice Europy były otwarte, regiony ościenne jak Turcja i większa część Północnej Afryki były spacyfikowane i zmuszone do uległości, technologia szła naprzód i wszystkim wydawało się, że żyją w najlepszych czasach. To tzw. La Belle Epoque, czyli Piękna Epoka, gdy cały świat zdawał się usługiwać uprzywilejowanym Europejczykom. Nic dziwnego, że w takich czasach musiał powstać niezwykły środek transportu, który sprostałby oczekiwaniom europejskich wyższych klas. Tak narodził się Orient Express, dziecko belgijskiego inżyniera i przedsiębiorcy, Georgesa Nagelmackersa. Orient Express był luksusowym i nowoczesnym pociągiem. Oferował komfortowe wagony z sypialniami, znakomitą restaurację, szokującą jak na owe czasy prędkość 80 km/h i – przede wszystkim – trasę godną europejskich ambicji. Wiodła ona z Paryża do Stambułu, liczyła prawie 3 tys. kilometrów, a jej pokonanie zajmowało 67 godzin.

Orient Express - pociąg, który przeszedł do legendy

Orient Express stał się sensacją zaraz po swoim pierwszym kursie w 1883 r. Szybko trafił do literatury, a z niej do filmu. To właśnie ten pociąg natchnął Agathę Christie do napisania powieści „Morderstwo w Orient Expressie”, w tym niezwykłym składzie Jan Fleming umieścił część akcji swych „Pozdrowień z Rosji” z Jamesem Bondem. Luksusowe wagony tego niebywałego pociągu stanowiły tło wydarzeń wielu innych powieści i filmów.

Po II wojnie światowej żelazna kurtyna bardzo utrudniła funkcjonowanie Orient Expressu, który zaczął skracać trasy i często zmieniał właścicieli. Co ważne, podróżowanie luksusowym pociągiem nie było tanie i wielu pasażerów wolało korzystać z rozwijających się połączeń lotniczych.

Ostatni kurs Orient Expressu odbył się formalnie w 1977 r. Jeszcze w 1982 r. część wagonów została odrestaurowana i do dziś można je wynająć na specjalne kursy w ramach tzw. linii Venice-Simplon Orient Express. Na taką przejażdżkę wybrał się np. Michael Jackson. O tym, jak wygląda taka przejażdżka, możecie przekonać się oglądając poniższy film:

Legendarne wagony Orient Expressu znalazły się... w Polsce. Historia niezwykłego odkrycia

Najsłynniejszy skład Orient Expressu nazywany był Nostalgie-Istanbul-Orient-Express i jego wagony przez pewien czas uchodziły za zaginione. W 2015 r. odkryto je - zachowane w niezłym stanie - w Polsce, w Małaszewiczach na Lubelszczyźnie, blisko granicy z Białorusią.

Wagony stały na tamtejszej bocznicy od 2008 r. Wchodziły w skład pociągu jadącego z Paryża do Hongkongu. Należały wówczas do szwajcarskiej firmy z siedzibą w Zurychu, która wynajmowała je rosyjskiemu przewoźnikowi „Orient Express”, wożącemu turystów do Władywostoku i Pekinu. Po zakończeniu dzierżawy doszło do nieporozumień, wagony stanęły akurat w Małaszewiczach, a z czasem zostały unieruchomione przez zbieraczy złomu, którzy podkradali części. W 2015 r. Arthur Mettetal, badacz historii techniki, wypatrzył wagony przypadkiem, na jednym z filmików opublikowanych na YouTube przez anonimowego internautę. Tak świat dowiedział się, że słynne wagony pociągu Nostalgie-Istanbul-Orient-Express znajdują się w Polsce. Wagony przetransportowano do Francji, gdzie od 2017 r. trwa ich renowacja. Pracami przy odnowie historycznego pociągu kieruje architekt Maxime d’Angeac, który dba o to, by zachować oryginalny wygląd i wyposażenie wagonów w stylu Art Deco z lat 20. i 30. XX w.

W 2017 r. udziały w Orient Expressie i wagony z Małaszewicz kupiła włoska firma hotelarska AccorHotels. Przedsiębiorstwo ogłosiło ambitny plan przywrócenia Orient Expressu światu w 2024 r. Jeden skład - La Dolce Vita - ma jeździć m.in. z Włoch, drugi - ten z Małaszewicz - będzie kursował z Paryża, a trasa obu będzie prowadziła do Stambułu.

Orient Express i włoskie La Dolce Vita

Włoskie spółki Accor i Arsenale s.p.a. (firma zajmująca się organizacją wydarzeń kulturalnych i renowacją zabytków) we współpracy z przewoźnikiem Trenitalia i Fondazione FS Italiane (fundacją dbającą o historyczne pociągi, perony i tory Włoch) ogłosiły, że uruchomią ponownie legendarny Orient Express. Włosi chcą promować luksusową turystykę kolejową w ramach marki La Dolce Vita, która nawiązuje do stylistyki włoskich lat 60. i 70. XX w.

Francuska linia Orient Expressu ma ruszyć w pierwszą trasę w 2024 r., akurat na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Pociąg będzie się składał z 14 luksusowych wagonów sypialnych i 3 apartamentów (w tym całego wagonu w standardzie prezydenckim). Pasażerowie będą też mieli do dyspozycji salon, restaurację, bar i scenę.

Orient Expressu ma ruszyć w pierwszą trasę w 2024 r., akurat na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Pociąg będzie się składał z 14 luksusowych wagonów sypialnych i 3 apartamentów (w tym całego wagonu w standardzie prezydenckim). Pasażerowie będą też mieli do dyspozycji salon, restaurację, bar i scenę. Nowe wagony włoskiego składu Orient Expressu zostały zaprojektowane przez Dimorestudio. Pociąg ma wyznaczyć nowe standardy luksusu. Oferuje 12 kabin w standardzie deluxe, do tego 18 apartamentów i jeden apartament honorowy. Pociągowa restauracja ma zatrudniać najlepszych kucharzy i serwować podróżnym tylko i wyłącznie wykwintne potrawy.

Nowa trasa niezwykłego pociągu. Orient Express wyruszy z Rzymu i Paryża

Włoski Orient Express ma wyruszać z Rzymu na 14 różnych trasach po regionach Włoch oraz za granicę. Firma Accor planuje do 2024 r. wznieść w Rzymie nowy hotel Minerva, dedykowany Orient Expressowi i jego pasażerom. Docelowo Orient Express ma wyjeżdżać z rzymskiej stacji Termini i kierować się do Paryża, Stambułu i chorwackiego Splitu. Łączna długość planowanych tras ma wynieść ok. 16 tys. kilometrów. Na trasie Orient Expressu pasażerowie będą mogli podziwiać piękno europejskiej natury i sztuki. Planowane są postoje i wycieczki fakultatywne.

Jeśli chodzi o francuski Orient Express, nie wiadomo jeszcze, na jakich dokładnie trasach będzie jeździł, ale najprawdopodobniej połączy Paryż ze Stambułem

Ceny biletów na przejażdżkę Orient Expressem

Firma Accor nie podała jeszcze szczegółów dotyczących cen biletów na podróż pociągiem Orient Express. Znane są tylko przybliżone szacunki. Jak podaje Lonely Planet, noc we włoskim Orient Expressie ma kosztować ok. 2 tys. euro za osobę.

Nie wiadomo, jak będą się kształtować ceny w składzie francuskim. Są jednak w Europie odpowiedniki, które mogą przybliżyć potencjalny koszt zainteresowanym. Brytyjczycy od lat obsługują własny zabytkowy skład pociągu Orient Express, kursujący z Londynu m.in. do Wenecji. Pociąg nie jest zwykłym środkiem transportu, lecz atrakcją turystyczną i formą wypoczynku, a w cenę biletu wliczony jest np. wystawny posiłek. Ceny przykładowych biletów na brytyjski Orient Express są następujące:

Całodzienna przejażdżka po Brytanii: 230 euro za osobę

Podróż do Europy w pociągu sypialnianym: od 1680 euro za osobę Szczegółowy cennik jest dostępny online. Wiele wskazuje więc na to, że podróż Orient Expressem z Rzymu lub Paryża będzie kosztowną przygodą, a za bilety przyjdzie zapłacić ok. 1600-2000 euro.

Orient Express - jak będzie wyglądał luksusowy pociąg?

Obejrzyjcie galerię zdjęć, pokazujących zabytkowe wagony Orient Expressu i wizualizacje tego, jak będzie wyglądał odnowiony włoski skład pociągu.