Niezapomniane emocje i niepowtarzalna atmosfera. Publiczność na festiwalu w Opolu co roku podbija serca artystów. Możemy być z tego dumni Mateusz Majnusz

Gromkie brawa, okrzyki radości i uśmiechy na twarzach widzów były najlepszym dowodem na to, że publiczność w Opolu jest niezrównana. Mateusz Majnusz

Opolska publiczność w amfiteatrze to prawdziwa siła festiwalu. Jej entuzjazm i zaangażowanie sprawiają, że atmosfera podczas każdego z koncertów jest niepowtarzalna. Niezależnie od gatunku muzycznego czy pokolenia artysty, publiczność w Opolu potrafi podbić serce każdego wykonawcy. To właśnie dlatego słuszna jest opinia, że opolska publiczność to najlepsza publika w Polsce.