Niezwykłe ptaki wykluły się w zoo w Opolu. Ich dzioby przypominają kuchenną łyżkę

Warzęchy zamieszkały w opolskim ogrodzie zoologicznym już kilka lat temu, ale dopiero w tym roku doczekały się potomstwa.

- Młode wykluły się około 22 sierpnia. Bardzo się z tego cieszymy, bo zdarzyło się to u nas po raz pierwszy. Obecnie mamy dwanaście dorosłych ptaków plus młode, więc stadko zrobiło się pokaźne – informuje Grzegorz Rolik, asystent ds. hodowlano-dydaktycznych w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu. - To był dosyć późny lęg, bo powinny się kluć w szczycie sezonu letniego, a tu pod koniec lata. Ale to niczemu nie przeszkadza, bo jak rodzice odchowają młode, to wszystkie trafią na zimowisko, czyli w takie miejsce, gdzie zimą będzie im cieplej.