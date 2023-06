Nowe boisko w Opolu na Dzień Dziecka. Uczniowie nie kryli radości z nowej inwestycji. Kosztowała 900 tysięcy zł

Tak teraz prezentuje się nowe boisko w Opolu. Robi wrażenie!

Nowe boisko przy PSP nr 21 w Opolu nie tylko do piłki nożnej

Nowe boisko szkolne do gry w mini piłkę nożną, piłkę ręczną oraz koszykówkę i wyposażone w bieżnię lekkoatletyczną stało się idealnym miejscem do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie mają teraz okazję do większej aktywności fizycznej nie tylko podczas lekcji, ale także w czasie przerw międzylekcyjnych, zajęć świetlicowych oraz po godzinach pracy szkoły. Ponadto, najmłodsi mieszkańcy Opola wkrótce zyskają także przyjazne i bezpieczne miejsce do rekreacji na placu zabaw.