Nowe Branżowe Centrum Umiejętności powstanie w Opolu. Będa tam kształcić fachowców dla branży drukarskiej

Wielu osobom drukarstwo kojarzy się z gazetami, ale to niepełny obraz. Współcześni drukarze zajmują się także zadrukowaniem tkanin, produkcją nalepek na samochody, okleinami na autobusy, czy wytwarzaniem milionów ton zadrukowanego papieru i folii wykorzystywanych do opakowań.

Według założeń, będzie to z jednej strony placówka oświatowa, a z drugiej przestrzeń współpracy sektora biznesu z edukacją zawodową i samorządem.

- Przemysł poligraficzny i opakowań z nadrukiem to branża zatrudniająca w Polsce 55 tysięcy ludzi i przysparza około 1,5 proc. dochodu narodowego. To poważne przedsięwzięcie - mówi Jacek Kuśmierczyk, prezes Polskiej Izby Druku w Warszawie. - Nam rozpaczliwie brakuje wykwalifikowanych pracowników. Mniejszym problem stanowi znalezienie wysoko wykształconego pracownika na stanowisko kierownicze, natomiast ogromny problem to znalezienie fachowych pracowników na poziomie produkcji - dodaje.

Co ważne, będzie to jedyny taki ośrodek w Polsce i jeden z niewielu w Europie. Dlatego umożliwienie dostępu do fachowej siły roboczej może ściągnąć na Opolszczyznę nowych inwestorów.

Jak wskazuje prezes Polskiej Izby Druku, tak wyszkolony specjalista znajdzie prace nie tylko w drukarni. Fachowcy z tej branży są poszukiwani m.in. przez ogromne koncerny spożywcze, firmy produkujące elektronikę czy zakłady zajmujące się elektromobilnością.