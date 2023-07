Nowy płatny parking przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu. Ile kosztuje? I jak z niego skorzystać, aby nie dostać mandatu?

Parkowanie przed szpitalem w Opolu:

Za parking przed USK w Opolu można zapłacić gotówką lub kartą

- Numer rejestracyjny należy wprowadzać do momentu rozpoznania swojego pojazdu na zdjęciu, wówczas należy wybrać zdjęcie i potwierdzić przyciskiem "OK" w celu wyświetlenia się kwoty do opłacenia postoju. W przypadku błędnego odczytania tablicy rejestracyjnej, należy wcisnąć przycisk "Informacja" i skorzystać z pomocy osoby obsługującej system – tłumaczy Edyta Hanszke-Lodzińska, rzecznik USK w Opolu.

Kierowcy, którzy otrzymali bilet parkingowy przy wjeździe, powinni przed wyjazdem skanować go w kasie i uregulować należną kwotę. Przy wyjeździe z parkingu należy przyłożyć bilet do terminalu wyjazdowego z kodem kreskowym skierowanym do góry. To uruchomi szlaban i umożliwi wyjazd z parkingu.